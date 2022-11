Große Resonanz auf Berufs-Info-Treff in Kevelaer Die Suche nach dem passenden Beruf

Kevelaer · Nach drei Jahren Pause fand wieder der Berufs-Info-Treff in Kevelaer statt. Organisiert von der Sparkasse Rhein-Maas stellten sich viele Unternehmen aus der Region in der Sporthalle am Schulzentrum den Jugendlichen vor.

28.11.2022, 17:30 Uhr

Die Schüler kamen mit Vertretern der Unternehmen direkt in Kontakt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Anastasia Jakimowicz