Tag der offenen Tür an der Gesamtschule Kevelaer So lang sind Regenwürmer

Zahlreiche weiterführende Informationen zur Schule gab es im Foyer, so etwa über das inklusive Lernen, die Internationalisierung, den Förderverein, den Ganztag und die gymnasiale Oberstufe an der Gesamtschule. Das „Eine-Welt-Bistro“ hatte verschiedene Fair-Trade-Angebote vorbereitet. Auch das D-Gebäude, in dem die Fünft- und Sechstklässler lernen, war voller Leben. Hier boten Oberstufenschüler selbstgebackene Leckereien an und verschenkten „Gesamtschule-Kevelaer-Armbänder“ an die Gäste. Interessante Experimente luden zum Mitmachen ein.