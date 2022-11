Stimmen zur Landratswahl im Kreis Kleve „Jetzt gilt es, die Spannung hoch zu halten“

Auch wenn Stefan Welberts nur in der Kreisstadt Kleve auf Schlagdistanz zu Gerwers kommen konnte, war man bei SPD und Grünen am Sonntag zuversichtlich, noch Stimmen gewinnen zu können. Man werde für die Stichwahl plakatieren, werde werben, sagte Grünen-Sprecher Bruno Jöbkes. Aber vor allem setze man auf die hohe Motivation in den Grünen-Ortsverbänden. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Volkhard Wille rechnet ebenfalls mit einer spannenden Stichwahl. „Das Ganze wird relativ knapp werden – wir sind guter Dinge.“