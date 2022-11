Bis Ende April Kreis bringt unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Wunderland unter

Zur Entlastung stark in Anspruch genommener Jugendämter landesweit erfolgt die Zuweisung inzwischen ohne vorherige Absprache. Damit sind kurzfristige Unterbringungen nötig. Auf diese neue Situation hat der Kreis Kleve nun reagiert, wie es heißt. Aufgrund bereits ausgelasteter Kapazitäten in der stationären Jugendhilfe habe man in Kooperation mit den fünf Stadtjugendämtern nun eine „Brückenlösung“ im Wunderland geschaffen. Dort können bis zu 50 Jugendliche untergebracht werden. Sie erhalten ein Zimmer, werden verpflegt und erhalten eine medizinische Versorgung. Dazu wird in Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe ein Angebot aus sozialpädagogischer Betreuung und Sprachkursen geschnürt. Das Angebot im Wunderland ist bis Ende April 2023 befristet.