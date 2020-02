Feuerwehr Wemb : Kein Bombenfund: Weg frei für Feuerwache

Wemb Das alte Feuerwehrhaus in Wemb ist längst zu klein geworden. Daher investiert die Gemeinde jetzt 3,1 Millionen Euro in einen Neubau.

Am Mittwoch gab es eine erfreuliche Nachricht für die Feuerwehr in Wemb. Der Kampfmittelräumdienst gab nämlich „grünes Licht“ für die weiteren Arbeiten auf dem Gelände am Schafweg.

Geschichte Das bisherige Feuerwehrhaus liegt in unmittelbarer Nähe zum Neubau. Es war früher eine Schule, später dann Feuerwehrhaus und wurde im Laufe der Zeit immer mal wieder umgebaut. Zukunft Nach dem Umzug der Feuerwehr wird das alte Gebäude erst einmal leerstehen. Es würde mehrere Optionen geprüft, was mit dem Objekt später passieren könnte, heißt es.

Vorgabe war, dass die Halle so konstruiert wird, dass die Feuerwehrfahrzeuge durchfahren können. So brauchen sie nicht mehr zurückzusetzen und zu wenden. Auf diese Weise sind die Feuerwehrleute schneller auf dem Weg zum Einsatz, gleichzeitig wird so die Unfallgefahr beim Rangieren vermieden. Im neuen Gebäude wird es auch einen separaten Bereich für die Jugendfeuerwehr geben. Auch das sei wichtig, schließlich habe die Nachwuchsarbeit bei der Feuerwehr einen hohen Stellenwert. Im Vorfeld hatte die Gemeinde fünf verschiedene Büros eine Vorplanung erstellen lassen. Über die verschiedenen Entwürfe debattierte dann die Politik. Am Ende entschied sich der Rat für das Architektenbüro Tchoban und Voss aus Hamburg. Die Ausschreibung und Bauleitplanung hat das Büro Hülsmann Thieme Minor (HTM) aus Kleve übernommen.