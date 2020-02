Angebote in St. Marien : Neue Blickwinkel in der Fastenzeit

In der Fastenzeit verzichten viele auf Süßes. Foto: Shutterstock.com / best_nj

In St. Marien gibt es verschiedene Angebote auf dem Weg zu Ostern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unter dem Motto „40 Tage mal anders“ will die Gemeinde St. Marien bewusst in der Fastenzeit andere Blickwinkel eröffnen. „Entstanden ist“, so Domkapitular Gregor Kauling, „ein breites Angebot mit unterschiedlichsten Angeboten.“ An jedem Mittwoch findet am frühen Morgen zum Beispiel die Frühschicht im Petrus-Canisius-Haus statt. „Bewusst haben wir ein zusätzliches Angebot für Menschen entwickelt, die vielleicht keine Frühaufsteher sind“, so Pastoralreferent Bastian Rütten. „An jedem Mittwochabend laden wir um 19.30 Uhr in den Hochchor der Basilika ein. Die Veranstaltungsreihe heißt Blickwechsel und die Besucher nehmen bewusst einen ungewohnten Platz ein.“ So eröffnen sich an den Abenden neuen Perspektiven auf kleine Details in der Basilika, die man sicher beim ersten und zweiten Blick übersieht.

Jeden Freitag wird um 16 Uhr der große Kreuzweg gebetet. Treffpunkt ist um 16 Uhr an der ersten Station. „Die Stille Oase“, so Pfarrer Kauling, „haben wir schon einige Male erprobt. Auch in dieser Fastenzeit werden wir an zwei Abenden diese ruhige Zeit anbieten.“ Ein Klassiker ist mittlerweile die Vigil mit anschließendem Abend der Barmherzigkeit. Ddiese stimmungsvolle, liturgische Form wird vom Mädchenchor der Basilikamusik gestaltet.

Am Freitag, 13. März, beginnt die Feier um 19.30 Uhr und endet um 21 Uhr mit dem Schlusssegen. Besonderen Besuch bekommt die Wallfahrtsstadt vom 23. bis 29. März. In dieser Zeit sind Königsskulpturen aus Holz in Kevelaer an unterschiedlichen Stellen zu sehen. Sie stammen vom Bonner Künstler und Diakon Ralf Knoblauch. „Die Botschaft dieser Könige ist die königliche Würde aller Menschen“, erläutert Rütten. Die Aktion wird am Sonntag, 29. März, mit einem Wandelkonzert abgeschlossen. Beginn ist um 15 Uhr in der Kapelle der Antoniuskirche. Von dort führt ein musikalisch gestalteter Weg bin in die Basilika. Ralf Knoblauch wird am Sonntag um 11.45 zu der Botschaft seiner Könige in der Basilika im Rahmen der Messe predigen.

In der Karwoche finden von Montag bis Mittwoch musikalische Abendmeditationen statt. Am Montag, 6. April, wird der Abend von den Knaben der Basilikamusik und Sebastian Piel gestaltet. Am Dienstag, 7. April, gestaltet der Nettetaler Chor Kalobrhi unter Elmar Lehnen den Abend gemeinsam mit Bastian Rütten.