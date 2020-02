Nachruf : Trauer um Heinz Wienen

WEEZE/VEERT Der letzte Gemeindedirektor von Weeze starb im Alter von 80 Jahren.

In Weeze herrscht Trauer um Heinz Wienen. Der ehemalige Gemeindedirektor starb jetzt im Alter von 80 Jahren. Vor allem seine Bürgernähe haben die Weezer geschätzt. „Er ist eine Persönlichkeit, dessen Namen eng mit unserer Gemeinde verbunden bleiben wird“, heißt es in der Würdigung der Gemeinde Weeze.

Heinz Wienen begann seine berufliche Laufbahn im April 1955 bei der Amtsverwaltung in Sonsbeck. Nach Tätigkeiten bei den Kreisverwaltungen in Rees, Geldern und Kleve wechselte er zur Gemeinde Weeze, nachdem der Rat der Gemeinde Weeze ihn 1978 zum allgemeinen Vertreter bestellt hat. Im Juni 1981 wurde er vom Rat der Gemeinde Weeze zum Gemeindedirektor gewählt. Dieses Amt füllte er bis zu seinem Abschied im Mai 1997 aus. Er war der letzte Gemeindedirektor der Kommune, danach wurde Barbara Naus (SPD) hauptamtliche Bürgermeisterin.

„Der Verstorbene hat sich in seiner fast 20-jährigen Amtszeit in

unermüdlicher Weise für die Belange der Weezer eingesetzt“, so die Gemeinde.

Das freundschaftliche Verhältnis zum RAF-Flughafen Laarbruch lag ihm besonders am Herzen. So war für ihn die Ankündigung der Aufgabe des Militärflughafens in 1994 die schlimmste Nachricht während seiner Amtszeit.