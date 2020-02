Rosenmontagszug in Kevelaer : Stimmung war viel besser als das Wetter

Mit 16 Wagen, 23 Fußgruppen und drei Spielmannszügen zog der Rosenmontagszug durch Kevelaer. Am Straßenrand war es richtig voll. Begeistert feierten die bunt verkleideten Jecken trotz des anhaltenden Nieselregens.

Regen und Wolken in der Wallfahrtsstadt. Doch im Gegensatz zum Wetter war die Stimmung am Montag alles andere als trüb. Mit 16 Wagen, 23 Fußgruppen und drei Spielmannszügen zog der Rosenmontagszug durch Kevelaer. Ganz nach dem Motto „Ist das Wetter schlecht, feiern wir erst recht!“ der Gruppe Nes Frugger war die Stimmung in Kevelaer bestens. Die Mitglieder hatten sich – passend zum Motto – als Regenwolken mit quietsch-gelben Gummistiefeln verkleidet.

Zu Beginn zog die Kevelaerer Feuerwehr. Und auch den Biegstreetboys konnte der Regen nichts anhaben: geschützt mit ihren Strohhüten zogen sie als Vogelscheuchen durch die Stadt. Auch wenn sich die Sonne nicht blicken ließ, wollten die Karnevalisten der Hubertus-Gilde Keylaer auf den Regenbogen nicht verzichten: Als irische Kobolde in grünen Anzügen mit Zylinder brachten sie ihren Regenbogen mit, groß gemalt auf dem Wagen, in dem sie ausgelassen feierten. Die Karnevalsjugend Kevelaer steckte alle Besucher mit ihrer unglaublich guten Stimmung an: Verkleidet als „Die Unglaublichen“ sorgten sie mit einer Menge Nebel für einen dramatischen Auftritt. Für ein strahlendes Lächeln sorgte die KLJB Winnekendonk: Die Jecken hatten sich als Zahnärzte und Zahnfeen verkleidet. Auch die „Laternenkinder“ hatten sich besonders in Schale geschmissen. Ganz nach dem Motto „Ho Ho Hol mir mal ein Bier“ versetzten sie die Kevelaerer verkleidet als Weihnachtsmänner und Engel und mit Tannenbaum zurück in den Advent. An die Modesünden aus den 80er und 90er Jahren erinnerte die KLJB Straelen mit Vokuhila und pink-blauen Jogginganzügen.