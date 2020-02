Absage des Zuges am Karnevalssonntag : Winnekendonker ziehen Rosenmontag in Kevelaer mit

Trotz Zugabsage wurde in Winnekendonk gefeiert. Die Freundesgruppe war startklar für die Feier in der Begegnungsstätte. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Winnekendonk Die Wagen in Winnekendonk mussten am Sonntag stehen bleiben. Wegen eines starken Sturmes wurde der Karnevalszug abgesagt. Die Jecken feierten trotzdem.

(bimo) Über dem Karnevalswagen in einer Winnekendonker Garage liegt eine dicke Plane. Die wird darauf auch liegen bleiben. Das mit Chipstüten und Zettelboxen als Wurfmaterial voll ausgestattete Gefährt blieb – anders als geplant – am Sonntag in der Garage. Der Karnevalszug in Winnekendonk wurde aufgrund des angekündigten Sturms abgesagt.

„Ich war froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen musste“, sagt Lena Heistrüvers. Sie hatte in den vergangenen Tagen alle Hände voll zu tun, um die Fragen, ob der Zug nun stattfindet oder nicht, zu beantworten. Die Entscheidung fiel am Sonntagmorgen. Der Karnevalszug der Geselligen Vereine wurde mit Blick auf das Wetter abgesagt. Trotzdem stellte die Gruppe „Friends“ in der Winnekendonker Garage ihre Karnevalsaktivitäten nicht ein. Ihr Wagen blieb zwar stehen, das Schminken ging aber ungehindert weiter.

„Wir wollen zeigen, wie wir ausgesehen hätten“, sagt eine aus der Mädel-Runde und trägt pinken Glitzer auf ihre Augenbraue auf. Die blauen Wollhaar-Perücken sitzen und Fahrer Markus Verholen, der einzige Mann in der Runde, setzt sich eine rote Pappnase auf. Auch wenn der Karnevalszug ausfällt, zieht es die Winnekendonker später in die Öffentliche Begegnungsstätte zum Feiern. „Es ist jetzt das dritte Jahr in Folge, das wir schlechtes Wetter haben“, sagt Lena Heistrüvers und seufzt. Dass allerdings ein Zug wegen des Wetters abgesagt wird, das sei historisch. Anders als so manchen Rosenmontagszug in der Vergangenheit hatte es den Winnekendonker Karnevalssonntagszug bisher noch nie erwischt.

Als ob sie es gewusst hätten, hätte sich eine andere Gruppe, die „Nes Frugger“ (das ist Mundart und bedeutet „wie früher“) als Regenbogen und Wolken verkleidet, erklärt Lena Heistrüvers. Acht Gruppen wären in Winnekendonk unterwegs gewesen. „Aber wer weiß, wie unsere Laune gewesen wäre, wenn am Rand wegen des Wetters keine Zuschauer gestanden hätten und wir völlig durchnässt werden“, malt Katrin Gesthüsen ein realistisches Bild davon, wie der Winnekendonker Karnevalszug gewesen wäre.