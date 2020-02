Anmeldezahlen fürs kommende Schuljahr : Realschule punktet bei Anmeldungen

Viertklässler einer Grundschule melden sich während des Unterrichts. Foto: dpa/Frank Molter

Geldern Fast 90 Schüler haben sich an der Realschule An der Fleuth fürs kommende Schuljahr angemeldet. Bei den Gymnasien liegt das Lise-Meitner vorne. Die Gesamtschule braucht noch einige Schüler für eine Fünfzügigkeit. Eine erste Analyse.

Nach den Anmeldetagen an den weiterführenden Schulen vorige Woche hat die Stadt Geldern jetzt die Zahlen für das Schuljahr 2020/2021 veröffentlicht. Ein erstes Fazit: Sehr zufrieden sein kann die Realschule An der Fleuth, an der sich bislang schon 87 Schüler angemeldet haben. Auch an den beiden Gymnasien sind die Zahlen zufriedenstellend. Insgesamt haben sich an den beiden Schulen bislang 186 Schüler angemeldet, was wieder für eine Siebenzügigkeit bei den beiden Gymnasien reichen würde. In diesem Jahr hat das Lise-Meitner- gegenüber dem Friedrich-Spee-Gymnasium die Nase vorn mit 101 zu 85 Anmeldungen.

An der Gesamtschule, die eigentlich sechszügig plant und dafür mindestens 150 Schüler bräuchte, haben sich 113 Schüler angemeldet. Interessant mit Blick auf die geplante Oberstufenbildung dürfte auch sein, wie viele Schüler mit Gymnasialempfehlung sich dort angemeldet haben.

Info Die Anmeldezahlen aus dem Vorjahr Realschule AdF 91 Liebfrauen-Realschule 88 Gesamtschule 140 LMG 64 FSG 126

Noch keine Zahlen lagen der Stadt am Freitagnachmittag von der Liebfrauen-Realschule vor. Von knapp 50 Kindern sei zudem noch nicht bekannt, wo sie sich angemeldet haben, sagt Gelderns Schuldezernent Helmut Holla. „Das liegt zum einen daran, dass uns noch die Zahlen der Liebfrauenschule fehlen und zum anderen, dass wir noch nicht wissen, ob und wie viele Kinder sich an Schulen in anderen Ortschaften angemeldet haben.“ In den Vorjahren sei immer bei etwa zehn bis 15 Kindern noch offen gewesen, für welche Schule sie sich entschieden haben.

Von den 87 Realschul-Anmeldungen stammen auch viele von Schülern aus anderen Ortschaften – allein 13 Anmeldungen gab es von Schülern aus Straelen und neun aus Sonsbeck. 54 Anmeldungen stammen von Gelderner Schülern. „Wir sind sehr zufrieden, es sind mehr Anmeldungen geworden, als wir erwartet haben“, sagt Realschulleiter Wilfried Schönherr. „Wir brauchen keinen Schüler ablehnen und müssen nicht losen“, sagt er.

Die Realschule An der Fleuth hätte eigentlich sogar nur 54 Anmeldungen gebraucht. Denn noch existiert der Beschluss für die Zweizügigkeit. „Da wir jetzt aber zweimal hintereinander Anmeldungen für eine Dreizügigkeit hatten, gehe ich davon aus, dass der Schulausschuss eine dauerhafte Dreizügigkeit wieder beschließen wird“, sagt Schönherr. Wenn nun wie 2019 erneut eine Überhangklasse gebildet wird, müsse der Schulträger bei der Bezirksregierung auch wieder eine dauerhafte Dreizügigkeit beantragen, sagt Schönherr. Was hinzukommt: Für den geplanten Neubau am alten Standort der Geschwister-Scholl-Hauptschule in Veert plant die Stadt räumlich ohnehin mit einer Dreizügigkeit.

Mit den 87 Schülern habe man auch noch ein bisschen Puffer, falls noch Anmeldungen kommen, was von Vorteil sei, sagt Schönherr. Zum Beispiel, falls Schüler umziehen oder an der Realschule eine Klasse wiederholen müssten. Was die Zahlen in jedem Fall schon zeigen: Realschulen sind nach wie vor Hoch im Kurs bei vielen Eltern. Das belegen auch die vielen Anmeldungen an der Fleuth aus anderen Ortschaften, die über keine Realschule (mehr) verfügen. Und auch wenn die Zahlen der Liebfrauen-Realschule noch fehlen, die aber stets über konstante Anmeldezahlen verfügte: Die beiden gut funktionierenden Realschulen bleiben ein wichtiger Bestandteil der Gelderner Schullandschaft. Der beschlossene Realschul-Neubau in Veert war somit die richtige Entscheidung.

Auch Achim Diehr, Schulleiter am Lise-Meitner-Gymnasium freute sich über die Anmeldezahlen an seiner Schule. „Wir haben 101 Anmeldungen, damit sind wir sehr zufrieden“, sagt er. 2019 waren es noch 64 – und dafür am Spee 126. Es bestätigt mal wieder das (jährliche) Phänomen, dass mal das Lise und mal das Spee bei den Anmeldungen deutlich vorne liegt. Die Anmeldezahl am Lise würde sogar für eine Vierzügigkeit reichen. „Von uns aus wäre das weder räumlich noch personell ein Problem, wir hätten die Kapazitäten dafür“, sagt Diehr. „Es ist aber letztlich eine Entscheidung, die der Schulträger treffen muss.“

Im Vorjahr hatte es großen Wirbel wegen einer möglichen Überhangklasse am Friedrich-Spee-Gymnasium gegeben. Nach vielen Diskussionen und zähem Ringen gab der Rat dem Elternwillen letztlich nach und genehmigte eine vierte Eingangsklasse am Spee. Kaum denkbar also, dass die Politik das gleiche Spiel in diesem Jahr noch einmal spielen möchte. Schuldezernent Holla sagt dazu: „Genehmigt sind drei Eingangsklassen, der Schulausschuss muss jetzt die weitere Planung definieren.“

Von den 101 Anmeldungen am Lise hätten auch fast alle Schüler eine Gymnasialempfehlung. Viele Anmeldungen habe es in diesem Jahr aus Issum gegeben. „Ansonsten ist es eine gute Verteilung aus allen umliegenden Ortschaften“, sagt Diehr.

Rudi Germes, der Schulleiter des FSG, ist ebenfalls zufrieden, „da die Zahlen uns angenehme Klassengrößen für ein vernünftiges pädagogisches Arbeiten ermöglichen und für die Gymnasien insgesamt weiterhin stabile Verhältnisse herrschen.“