Absage wegen Sturm : Statt Zug und Zelt setzte Twisteden auf kleine Karnevalsfeier

Die Karnevalsfreunde Twisteden blicken sorgenvoll in den Himmel. Die Wetteraussichten führten zur Zugabsage im Ort. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Twisteden In Twisteden entschieden sich die Karnevalisten dafür, den Zug am Sonntag wegen des Unwetters abzusagen. Stattdessen gab es eine kleine Feier im Bürgerhaus.

(bimo) Kein Zug, kein Zelt, in diesem Jahr war am Karnevalssonntag in Twisteden alles anders. Rolf Roosen, Präsident der Karnevalsfreunde Twisteden, erzählt von der Prognose des Deutschen Wetterdienstes. Der hatte für Sonntagnachmittag ab 16 Uhr Windstärke 10 vorausgesagt, und damit Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometern.

Roosen erzählt von dem Treffen in Kevelaer am Sonntagmorgen, als man gemeinsam mit dem Ordnungsamt, dem Bürgermeister und den Winnekendonkern zusammengesessen hat. Er habe in die Runde geschaut und gefragt: „Hat jemand ein gutes Gefühl, wenn wir ziehen?“ und erntete kollektives Kopfschütteln. Um kurz nach 11 am Sonntagmorgen war klar: Die Karnevalszüge in Twisteden und Winnekendonk fallen aus.

Für Roosen ist es die richtige Entscheidung. „Wir wären nicht mehr froh geworden, wenn einem Kind etwas passiert wäre“, sagt er. Ein kürzerer Zug wäre für ihn keine Alternative gewesen. „Durch einen kürzeren Zug ändert sich die Wetterlage kein bisschen.“

Etwas Positives kann er der Absage abgewinnen: „So konnten wir mal zeigen, wie wir als Verein zusammenarbeiten.“ Denn in Windeseile mussten die Karnevalsfreunde Twisteden komplett umdisponieren. Das Zelt, in dem sonst gefeiert wurde, musste geschlossen werden, weil es nur bis Windstärke 8 benutzt werden darf. Es wurde ausgeräumt, das Bürgerhaus kurzerhand karnevalistisch dekoriert. „Für die Zugteilnehmer und Freunde“, erklärt Roosen. Im Bürgerhaus fand eine Feier in abgespeckter Form statt.

Gerechnet hatte Zugmarschall Reiner Schreiber mit 22 Zugnummern, ungefähr 400 Teilnehmern. „Die Zugteilnehmer waren sehr verständnisvoll“, beschreibt er die Reaktionen auf die Absage des Zuges. „Ein paar haben auch geschrieben: ,Das habt ihr genau richtig gemacht’.“ Für einige bedeutet die Absage in Twisteden aber nicht das Ende des Karnevals. Einige Gruppen haben bereits signalisiert, dass sie beim morgigen Rosenmontagszug in Kevelaer mitziehen wollen, so Schreiber und Roosen.