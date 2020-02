Kurioser Fall in Kevelaer : Angetrunkener Mann steigt vor der Polizeiwache ins Auto

Der Mann hatte zuerst die Polizeiwache aufgesucht. Foto: Latzel

Kevelaer So einen kuriosen Fall erlebt auch die Polizei selten. Am Donnerstagabend meldete sich ein offenbar angetrunkener Mann bei der Polizeiwache am Peter-Plümpe-Platz, weil er seinen Führerschein verloren hatte. Unglaublich: Anschließend wollte er mit dem Auto nach Hause fahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Wie Polizeisprecherin Corinna Saccaro berichtet, war der 70-Jährige aus Kevelaer am Donnerstag gegen 20.45 Uhr auf der Wache aufgetaucht. Er berichtete dort, dass er seinen Ausweis und seinen Führerschein irgendwo in Kevelaer verloren hätte. Während des Gesprächs bemerkte der Polizeibeamte, dass der Mann eine deutliche Alkoholfahne hatte. Da ja Karneval war, war das zunächst nichts Ungewöhnliches.

Abenteuerlich wurde die Sache allerdings, als der 70-Jährige die Wache verließ, schnurstracks zu seinem Auto lief und den Motor startete. Der Polizeibeamte rief noch zwei Kollegen hinzu und lief nach draußen auf das Auto des Seniors zu. Der hatten den Wagen inzwischen schon ausgeparkt und wollte losfahren. Die Beamten stoppten ihn und ließen ihn erst einmal einen Alkoholtest machen. Da dieser anschlug, wurde dem Mann auch noch eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht noch aus.