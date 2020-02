Kirche in Kevelaer zum Anschlag : Kevelaerer Theologe: Feiern nach Hanau darf keine Ablenkung sein

Kirche in Kevelaer zum Anschlag

Bastian Rütten arbeitet beim Wallfahrtsbüro in Kevelaer. Foto: Bischöfliche Pressestelle/Christian Breuer

Kevelaer Auch in der Marienstadt hat die Nachricht vom Anschlag in Hanau für große Betroffenheit gesorgt. Trotzdem könne man feiern, wenn es verantwortungsbewusst geschieht.

Beim traditionellen Empfang der Karnevalisten im Priesterhaus thematisierte Bastian Rütten auch den Anschlag in Hanau. Feiern sei auch nach so einer schrecklichen Tat möglich, die ihn schockiert habe, so der Theologische Referent der Wallfahrt.