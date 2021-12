Feuerwehr Kempen : Feuerwehr mit Großaufgebot bei Firma Schönmackers

Kempen Ein Reinigungsgerät hatte Feuer gefangen. Es kam zu starker Rauchentwicklung. Der Brand war schnell gelöscht. 60 bis 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde am Mittwochnachmittag zum Entsorgungsunternehmen Schönmackers im Industriegebiet Am Selder gerufen. Um 14.42 Uhr erfolgte die Alarmierung unter dem Stichwort „Industriebrand“, wie Stadtbrandinspektor Michael Nagels auf Nachfrage mitteilte. An der Einsatzstelle stellte sich aber schnell heraus, dass es kein großes Feuer zu löschen gab. Es war ein Industriereinigungsgerät, das über einer Abluftanlage stand, in Brand geraten, weswegen es zu einer starken Rauchentwicklung kam, erklärt Nagels.