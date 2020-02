Kevelaerer wusste sich nicht anders zu helfen : Teslafahrer „tankt“ Strom auf der Männertoilette

Der Teslafahrer tankte dreist an dem Baustellen-Klo. Foto: ja/Polizei Mettmann

Kevelaer/Mettmann Wie kurios ist das denn? Ein Mann aus Kevelaer hat in Mettmann an einem Baustellen-WC seinen Tesla aufgeladen. Die Polizei stellte Strafanzeige.

Polizeisprecher Daniel Uebber muss immer noch schmunzeln wenn er von dem Fall berichtet. „So etwas haben wir hier noch nie erlebt“, erzählt der Beamte. Dabei fing der Vorfall am Sonntagabend eigentlich recht harmlos an. Gegen 19.30 Uhr lief bei der Leitstelle der Kreispolizei in Mettmann ein Alarm auf. Direkt nebenan auf der Baustelle zur Erweiterung der Leitstelle wurde ein Einbruch gemeldet.

Zwei Beamte machten sich auf den Weg zur nur 30 Meter entfernten Baustelle und staunten nicht schlecht. Dort parkte ein weißer Tesla ohne Fahrer. Das Aufladekabel zog sich vom Wagen durch den Baustellenzaun Richtung Container. Die Beamten folgten dem Kabel und stellten fest, dass es in den Toilettencontainer führte. Hier steckte es in direkt neben dem Männer-Pissoir in der Wand. „Offenbar wollte der Fahrer so seinen Wagen wieder aufladen“, sagt Uebber.

Kurz darauf erschien auch der Besitzer des Wagens. Der Mann aus Kevelaer sei völlig arglos und sich keiner Schuld bewusst gewesen, so die Polizei. Der 48-Jähriger erklärte den staunenden Beamten, dass sein Akku leer sei und er sich in seiner Not nicht anders zu helfen wusste, als auf der Baustellen-Toilette Strom zu „tanken“. Ihm sei gar nicht bewusst gewesen, dass er sich unberechtigt auf dem Gelände aufhielt und das Abzapfen von Strom eine Straftat ist. „Entziehung elektrischer Energie“ nennt sich das.

Ein Tesla signalisiere dem Fahrer wenn der Akku schwach wird. Gleichzeitig werden über eine Software die Ladesäulen in der Umgebung angezeigt. „Der Mann ist wohl schon durch Mettmann gefahren, hat aber keine freie Ladestation gefunden“, berichtet der Polizeisprecher. So kam der Mann schließlich auf die Idee, beim Männer-WC zu zapfen. Besonders kurios: Er tankte gewissermaßen direkt vor der Polizei. „Wenn er bei uns gefragt hätte, hätten wir ihm sicher geholfen“, sagt Uebber.

Ob der Wagen nach dem Tanken am Baustellen-Klo genug aufgeladen war, um damit wieder bis nach Kevelaer zu fahren, konnte die Polizei nicht sagen. Der Akku sei aber so voll gewesen, dass der Mann seinen Wagen wegsetzen konnte. Ob er ihn dann woanders vollgetankt habe, sei offen.

Fest steht dagegen, dass die „Tankrechnung“ für den Kevelaerer teuer werden könnte. Die Polizei leitete nämlich ein Strafverfahren gegen den Mann ein.