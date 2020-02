Laienspielschar in Kervenheim : „Gemütlichkeit“ Kervenheim blickt in die Zukunft

Kervenheim Der Theaterverein nahm während seiner Jahreshauptversammlung viele Ehrungen vor. Er ist weiterhin auf der Suche nach neuen Mitgliedern.

Vorsitzender Erich Derricks blickte bei der Jahreshauptversammlung auf das Jubiläumsjahr 2019 zurück: vier ausverkaufte Aufführungen im Herbst, ein wunderbares Vereinsfest im Mai, eine beispielhafte Benefizveranstaltung und Tombola sowie ein großartiges Aktions-Ergebnis für bedürftige Kinder und Jugendliche in unserer Region. 4500 Euro konnten an die Aktion „Lichtblicke“ und an „Herzenswunsch Niederrhein“ übergeben werden. „Ich bin sehr glücklich und so stolz auf Euch“, sagte der Vorsitzende. „Wir sind eine wunderbare Gemeinschaft, ein fröhliches und funktionierendes Team. Es macht sehr viel Spaß und animiert einfach zum Weitermachen.“