Schule in Weeze : „Kokon“ hat Weeze weiter fest im Blick

WEEZE/GELDERN Die Freie Realschule ist im Rennen um das Gesamtschulgebäude ausgestiegen. „Kokon“ dagegen ist weiterhin im Rennen.

Das Konzept stehe. Das will die Initiative am 4. November im Schulausschuss vorstellen. Dass auch die Grundschule Interesse an dem Gesamtschul-Gebäude hat, sei nicht die ganz große Überraschung. „Das war im Grunde bekannt, von daher ist die Situation für uns nicht neu“, sagt Monja Spenrath. Man werde das Konzept für „Kokon“ vorstellen und deutlich machen, dass man daran interessiert ist, Lösungen zu finden, die im Sinne aller sind.

Wenn es mit Weeze nicht klappen würde, würde es schon eng werden, die Privatschule im kommenden Jahr zu starten. Die Idee der Schule sei zwar nicht an Weeze gebunden, aber inzwischen habe man sich auf Weeze fokussiert. Ursprünglich hatte „Kokon“ in Geldern nach Räumen gefragt. Am Montag will die Initiative ihr Konzept zudem der SPD in Geldern vorstellen. Doch Spenrath macht klar: „Unser erklärtes Ziel ist eindeutig, in das Gesamtschul-Gebäude in Weeze einzuziehen.“