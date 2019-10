Kita-Änderung : Besserverdiener zahlen künftig mehr

INFO

Geschwister An der Geschwisterregelung ändert sich nichts. Auch weiterhin können Geschwister den Kindergarten in Kreis Klever Kommunen ohne eigenes Jugendamt kostenlos besuchen.



Alter Neu in der Satzung ist, dass ab dem 1. August 2020 das Alter bei der Beitragshöhe im Kindergarten keine Rolle mehr spielt. Bislang ist es so, dass für Kinder unter zwei Jahren mehr bezahlt werden muss.

Neues Angebot Aufgrund verschiedener Wünsche gibt es jetzt auch die Möglichkeit, die Kinder länger als 45 Stunden pro Woche betreuen zu lassen. Dabei geht es um so genannte Randzeitenbetreuung. Wer dieses umfangreiche Angebot in Anspruch nimmt, muss allerdings auch dann zahlen, wenn er unter 25.000 Euro verdient.