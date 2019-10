Seit 20 Jahren Raum für Bürger : Begegnungsstätte besteht seit 20 Jahren

Winnekendonk Für Winnekendonk hat die Einrichtung eine wichtige Bedeutung. Hier wird getagt, gespielt und gefeiert.

Auch die Nachbarn der Begegnungsstätte waren eingeladen. Sie müssen häufig mit dem durch Veranstaltungen verursachten zusätzlichen Geräuschpegel klar kommen. Mit der Einladung wollte der Verein sie „versöhnlich stimmen“, so der 1. Vorsitzende Hans-Gerd Frerix in seiner Eröffnungsrede. Er versprach im gleichen Zug, dass der Verein an dem Problem arbeiten werde, und entschuldigte sich bei den anwesenden Nachbarn.

Der unterhielt im Anschluss an das Jubiläums-Frühstück mit einer musikalischen Einlage. Allen, die mit der Begegnungsstätte zusammen arbeiten und für ihr Bestehen sorgen, dankte Frerix in seiner Rede ausführlich. Auf der Jubiläums-Feier wird jedoch nicht nur auf die vergangenen 20 Jahre zurück-, sondern auch nach vorn in die Zukunft geblickt. So kündigt Frerix Neuerungen am Haus an, die in der kommenden Mitgliederversammlung Ende Oktober vorgestellt werden sollen. „Ich hoffe, ich habe alle Mitglieder jetzt neugierig gemacht“, sagte er dazu augenzwinkernd. Außerdem teilte er mit, dass das Dienstleistungsprogramm des Hauses um einen Aufbauservice für Veranstaltungen erweitert werden soll.