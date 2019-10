Airport : Von Weeze jetzt auch nach Kiew

Foto: ja/Airport Weeze Premierenflug nach Kiew: Ryanair Crew, Vladyslav Yehorov, Generalkonsul der Ukraine, und Airport-Geschäftsführer Ludger van Bebber (v.l.).

Weeze Ryanair bietet seit Sonntag ein weiteres Ziel ab Airport Weeze an: Mit Kyiv (Kiew) nimmt der irische Billigflieger einen zweiten Flughafen in der Ukraine in sein Programm. Den mit 182 Passagieren besetzten Premierenflug verabschiedeten Vladyslav Yehorov, Generalkonsul der Ukraine, und Airport-Geschäftsführer Ludger van Bebber.

Pünktlich um 16.05 Uhr hob Flug 2748 am Sonntag nach Kyiv (Kiew) ab. Zuvor gab es für den Premierenflieger in die ukrainische Hauptstadt ein besonderes Verabschiedungskomitee: Vladyslav Yehorov, in Düsseldorf ansässiger Generalkonsul der Ukraine, besuchte den Flughafen anlässlich des Erstflugs.