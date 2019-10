Ohne TAN: Bequem, aber gefährlich : Betrüger nutzen Neuerung bei Online-Konten aus

Die Polizei rät: Legen Sie sich ein sicheres Passwort zu, das für Betrüger nicht zu ermitteln ist. RP-Foto: dpa. Foto: dpa/Jens Kalaene

GELDERLAND Die Kreispolizei Kleve warnt Nutzer von Online-Banking vor einer neuen Betrugsmasche. Sichere Passwörter können schützen.

Derzeit macht in der Region offenbar eine neue Betrugsmasche die Runde. Die Polizei warnt davor, zu unvorsichtig beim Online-Banking zu sein. Denn die Betrüger haben das relativ neue Onlinebanking-Verfahren ohne Transaktionsnummer (TAN) für sich entdeckt, wie Polizeisprecherin Corinna Saccaro berichtet. Seit einiger Zeit ist es möglich, maximal fünf Überweisungen von Beträgen unter 30 Euro online ohne TAN, also ohne Kennnummer zu tätigen. Erst danach wird die TAN abgefragt. Ein erneutes Verfahren ohne TAN ist erst bei der nächsten Anmeldung möglich.

In mehreren Fällen ist es bereits vorgekommen, dass Unbekannte diese Neuerung ausgenutzt haben. Sechs Fälle gab es innerhalb der vergangenen drei Wochen. Anzeigen gab es aus Kleve, Goch und Straelen. Es ist aber gut möglich, dass sich weitere Opfer melden. Die Betrüger hoben in einem Schwung fünfmal Beträge knapp unter jeweils 30 Euro ab. Theoretisch wäre es möglich gewesen, sich am nächsten Tag erneut einzuloggen und wieder Geld abzuheben. Das unterließen die Täter vermutlich, um nicht aufzufallen. Betroffen waren laut Polizei Kunden von Sparkasse und Volksbank sowie Com-Direkt.

Stellt sich die Frage, wie es den Betrügern überhaupt gelingt, an Kontodaten und Passwort zu kommen. Denn ohne diese Informationen kommen sie auch bei der neuen Regelung nicht ans Geld.

Um an die Kontodaten zu kommen, gebe es viele Wege, so die Polizeisprecherin. Viele Firmen- oder Vereinskonten sind sogar im Internet zu finden. Auch betrügerische Phishing-Mails (Lock-Mails) sind unterwegs, mit denen die Opfer aufgefordert werden, Kontodaten preiszugeben. Im Extremfall wird auch der Computer gehackt.

Manchmal haben es die Betrüger auch ganz einfach. Denn viele Bankkunden werfen Kontoauszüge neben dem Geldautomaten in den Papierkorb. Die Täter finden quasi die Kontonummer ganz praktisch im Müll.

Der Angriff auf die Passwörter erfolge heute meistens softwarebasiert, so die Polizeisprecherin. Insbesondere schwache und nachvollziehbare Passwörter ohne Sonderzeichen wie ein Vereinsname oder der Name des Hundes sind am schnellstens geknackt. „Ein Passwort, das nur aus einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen besteht, ist mit der Software in unter einer Minute geknackt“, sagt Corinna Saccaro.

Ist tatsächlich Geld abgehoben worden, sollte auf jeden Fall das Zugangskennwort zum Online-Banking geändert werden. Dabei sei ein starkes Passwort, das niemals woanders genutzt wird, am besten. Man sollte auch mit seiner Bank abstimmen, das TAN-lose Onlinebanking abzuschalten. Als weitere Vorsichtsmaßnahme sollten Zugangsdaten an einem sicheren Ort aufbewahrt und niemandem per E-Mail oder SMS mitgeteilt werden.

Die Polizeisprecherin warnt auch davor, sich für das Online-Banking in einem öffentlichen Wlan anzumelden. Das sei gefährlich, weil das Netzwerk von Betrügern leicht geknackt werden könne. Auch wer sein Handy verliert, sollte auf jeden Fall die Bank informieren.

