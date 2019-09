Stadtkernerneuerung : Bürger wollen Barrierefreiheit

Etwa 100 Bürger kamen zum Infoabend über die Umgestaltung des Kapellenplatzes. Klar wurde: Den Kevelaerern liegt dieser Platz am Herzen.

Der Kapellenplatz ist zentraler Ort in der City und spielt auch während der Wallfahrt eine große Rolle. Nun sollen der Kapellenplatz sowie der anliegende Johannes-Stalenus-Platz umgestaltet werden. Bei einem Infoabend wurde die Pläne vorgestellt. Anwohner, Geschäftsleute und Interessierte fanden sich dazu im Petrus-Canisius-Haus zusammen.

Auch am Stalenusplatz wird gearbeitet. Hier sollen zusätzlich Veränderungen zugunsten der Aufenthaltsqualität durchgeführt werden. Mehr Sitzgelegenheiten und Bewegungselemente sind geplant.

Die Barrierefreiheit war an dem Abend genau das Thema, das auch bei den Kevelaerern oberste Priorität hat. Immer wieder wurde das Thema Behindertenfreundlichkeit aufgegriffen. Den Anwesenden war wichtig, dass es in Zukunft Wege gibt, auf denen es Rollstuhlfahrer und Menschen mit Rollatoren leichter haben. Ebene Wege, die gut gekennzeichnet sind, sowie Sicherheit bei schlechten Wetterbedingungen wurden gefordert. „Die Wege werden deutlich erkennbar sein“, beruhigte Heckens. Geplant ist bei den Wegen der Gebrauch von Grauwacke, einem Belag, der ebener ist als das derzeitig vorhandene Kopfsteinpflaster, sich optisch aber dennoch gut in dieses einfügt.