Heftige Debatte : „Der Wolf frisst nun mal keine Möhren“

Jos de Bruin hat keine Berührungsängste mit Wölfen und Hybriden. Er will mehr Verständnis für das Tier wecken. Foto: Isringhaus

Jos de Bruin hielt früher Tiere in Twisteden, jetzt lädt er zum Wolfstag nach Sonsbeck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Der Wolf ist derzeit ein Dauerthema. Erst in dieser Woche berichteten die Behörden wieder davon, dass zwei Schafe gerissen wurden. Einer, der ein ganz enges Verhältnis zu den Wölfen hat, ist Jos de Bruin. Seit 25 Jahren arbeitet der Niederländer mit den Tieren und gibt ihnen ein neues Zuhause. Eine Zeitlang lebte er sogar mit einem Wolfshybriden (Kreuzung aus Wolf und Hund) auf der Straße.

Ihn ärgert, dass der Wolf derzeit ein schlechtes Image hat. „Viele hetzen momentan gegen das Tier, oft sind da viele Märchen dran.“ Natürlich sei ein Wolf ein Raubtier. „Der frisst nun mal keine Möhren.“ Aber immer wieder werde jetzt bei verletzten Tieren sofort gerufen: Das war der Wolf. Oft stimme das nicht wie jetzt beim Fall eines verwundeten Pferdes im Raum Schermbeck/Hünxe. Wölfe würden keine Pferde oder Kühe angreifen. Auch Menschen müssten vor ihm keine Angst haben. Wölfe seien scheu, seit seiner Rückkehr nach Deutschland habe es keinen einzigen Angriff eines frei lebenden Wolfes auf Menschen gegeben.

In NRW leben offiziell drei Einzelwölfe: Gloria von Wesel, Senni im Naturschutzgebiet Senne, und Akela in der Eifel im Hohen Venn. Diese Wölfe seien sehr scheu und würden Menschen meiden. Ganz in Gegensatz zu Polarwolf Kiba vor dem sich aber dennoch niemand fürchten muss. Kiba ist ein sozialisierter und dem Menschen aufgeschlossener Polarwolf. Er lebt in Sonsbeck in der dortigen Wolfauffangstation. Die leitet der gebürtige Niederländer und Wolfsexperte Jos de Bruin mit seiner Assistentin Gaby Steegmann. Die Tiere bekommt er aus Wildparks, oft auch aus Übersee. Er zieht Junge auch groß, um sie dann an andere Parks weiterzugeben.

Bis vor einigen Jahren betrieb er noch ein Wolfsgehege in Twisteden. Die Anlage ist aufgelöst und das Areal ins Irrland übernommen worden.

Inzwischen betreibt er eine Wolfauffangstation in Sonsbeck. Und die Anlage an der Schwarzen Straße öffnet am Samstag, 28. September, von 11 bis 17 Uhr seine Türen. Dann findet dort der „Offener Wolfstag“ statt. Mit dabei sind verschiedene Organisationen. Ziel sei es, ein Bild des Wolfes zu zeigen, das ihm gerecht wird.

Seit er in Deutschland wieder Fuß gefasst hat, kommt es immer wieder zu Konflikten mit dem Mensch, weil die Raubtiere Schafe reißen oder in Siedlungsraum vordringen. De Bruin gibt Seminare, geht — mit der sehr zutraulichen Kiba an seiner Seite — in Schulen, will Ängste abbauen, mit Vorurteilen aufräumen. Der Niederländer verklärt den Wolf nicht, er erklärt ihn, sowohl die Gefahr, die von ihm ausgeht als auch die Rolle, die er in der Natur spielt. Etwa, dass freilebende Wölfe vor allem kranke und alte Tiere reißen, deren Populationen also gesund halten.

Elf Wölfe leben momentan auf der Anlage in Sonsbeck, zu sehen sein wird aber nur ein Teil, um die Tiere nicht unnötigem Stress auszusetzen.