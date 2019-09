Kevelaerer Stadtentwicklung : Am Kapellenplatz wird nicht gespart

Für knapp drei Millionen Euro sollen Kapellen- und Johannes-Stalenus-Platz erneuert werden. Der Ausschuss für Stadtentwicklung bringt das Vorhaben auf den Weg. Das Pflaster sollen bleiben, ein barrierefreier Weg kommen.

Die Kevelaerer CDU, SPD und Grünen stimmten unisono für die teuerste „Variante C“ zur Umgestaltung des Kapellen- und Johannes-Stalenus-Platzes inklusive einer Erneuerung der Eisdielenfläche sowie der ersten Teilflächen der Amsterdamer und Maasstraße. Lediglich der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion, Wilhelm Gerats, war gegen die Umsetzung in der am Dienstagabend beschlossenen Form im Kevelaerer Ausschuss für Stadtentwicklung. Knapp drei Millionen Euro sollen die Bauvorhaben kosten.

Ein barrierefreier Weg, der sich durch hellere Sandsteine dezent von den umliegenden im Boden eingefassten Sandsteinen unterscheidet, soll den für Rollatoren und Rollstuhlfahrer gut passierbaren Weg visuell für Passanten sichtbar machen. Der zwei Meter breite Weg könnte um das Toilettenhaus am Basilikaparkplatz führen und von dort in Richtung Steakhaus am Johannes-Stalenus-Platz ausgerichtet werden. Von dort könnte er laut Entwurfsplan an der Basilika vorbei (mit Abzweigungen zum barrierefreien Eingang der Kirche), die Leute hin zum Kapellenplatz lotsen.