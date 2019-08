KEVELAER : Kapellenplatz-Gestaltung wird teurer

KEVELAER Weil seit der ersten Planung fast fünf Jahre vergangen sind, sind auch die Kosten gestiegen. Die Stadt will aber am Konzept festhalten und mit einer höheren Summe einen Förderantrag bei der Bezirksregierung stellen.

Klar ist: Die Stadt würde nur auf die ursprünglichen Zahlen kommen, wenn erheblich gespart und umgeplant würde. Die Verwaltung ist allerdings der Ansicht, lieber Mehrkosten in Kauf zu nehmen und dafür dann die Bereiche ansprechend zu gestalten. Sie hat drei verschiedene Varianten erarbeitet, die mit der Politik im Ausschuss für Stadtentwicklung diskutiert werden sollen. Am Dienstag sollten die Alternativen schon mal den Fraktionsvorsitzenden vorgestellt werden. Der ursprüngliche Ansatz betrug 2,2 Millionen Euro für beide Plätze. In der günstigsten Variante A würde die Umgestaltung rund 2,4 Millionen Euro kosten. Allerdings würde dabei die Gestaltung der Fläche vor der Europa-Eisdiele entfallen. Das war auch das Ergebnis eines Gesprächs mit der Kirche zur Kostenreduzierung. Aus städteplanerischer Sicht sei es aber sinnvoll, die Fläche zu gestalten, so Heckens. Daher ist das Eisdielen-Areal in der Variante B enthalten. Da die erhöhten Kosten von der Kirche nicht getragen würden, müsse die Stadt hier den Eigenanteil übernehmen. Teuerste Variante ist Alternative C. Hierbei wird nicht nur die Fläche vor der Eisdiele neu gestaltet, sondern auch die Eingangsbereiche in die Amsterdamer Straße und die Maasstraße.