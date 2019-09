Unternehmerfrühstück der Kreis-Wirtschaftsförderung : Bürgermeister Pichler hofft auf mehr Hotelgäste

„Ein Mann mit deutlichem Blick nach vorn“, so charakterisiert Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers beim jüngsten Unternehmerfrühstück im Konzert- und Bühnenhaus Heinz Paal, dem einstigen Stadtdirektor und Bürgermeister der Stadt Kevelaer.

Kuypers nutzte das Treffen in der Frühstücksrunde dazu, an den Tod des „ersten Bürgermeisters dieses Jahrtausends“ zu erinnern.

Der erste Bürger ließ keinen Zweifel an seiner Freude darüber, dass mit Oliver Locker-Grütjen der Präsident der Hochschule Rhein-Waal zu Gast war. „Ich verspreche, ich komme nicht erst in zehn Jahren wieder“, scherzte der Präsident, der fast 100 Tage im Amt ist und gleich das Zehnjährige seit Gründung der Hochschule Rhein-Waal prägt.

Er bestätigte den aufmerksamen Zuhörern die 7300 Studierenden, sprach von 897 Abschlüssen im letzten Jahr, skizzierte die vier Fakultäten, sprach von über 440 Mitarbeitern in Wissenschaft und Verwaltung und bestätigte zur Freude der Kreis-WfG etwa 70 Millionen Euro Kaufkraft-Zufluss aus Richtung Düsseldorf in die beiden Niederrhein-Kreise.

Abschließend warb Locker-Grütjen um gutes Miteinander zwischen Hochschule und Unternehmerschaft. Aus Sicht der Hochschule Rhein-Waal wolle man in naher Zukunft das Thema Duales Studium intensiver verfolgen und nach Wegen suchen, den wissenschaftlichen Nachwuchs stärker an die Region zu binden.

In Kevelaer habe er den Neuaufbau der Sankt-Antonius-Kirche leisten dürfen, bei Maria Magdalena in Goch war er nach deren Einsturz dabei, auch den Turmhelm auf Schloss Moyland habe er „aufsetzen dürfen“. Mit der Hochschule Rhein-Waal und Gerhard Heusipp sei er „auf einer Wellenlänge“, verriet er. Von Nathalie Tekath-Kochs befragt danach, ob alles so einfach sei, wie es klinge, sagte van Aaken: „Das Leiten eines Handwerksbetriebes kommt einem Hürdenlauf gleich. Ab und zu tritt man auch in den Wassergraben.“