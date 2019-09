Klimaschutz : „Fridays for Future“ in Kevelaer

„Fridays for Future“ in Kevelaer

KEVELAER Erstmals gehen Schüler am Samstag auch in der Marienstadt auf die Straße.

Erstmals werden jetzt auch Schüler und Jugendliche öffentlich in Kevelaer Flagge für den Klimaschutz zeigen. Die „Fridays for Future“-Bewegung demonstriert am Samstag, 28. September, erstmals in der Marienstadt. Startpunkt ist um 10.45 Uhr der Peter-Plümpe-Platz vor dem Rathaus. Hier wird eine Auftaktkundgebung stattfinden, die etwa bis 11.15 Uhr dauern soll.