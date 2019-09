Kriminalität in Kevelaer : Mann auf Friedhof zu Boden gestoßen

Kriminalität in Kevelaer

KEVELAER Weil er ein Fahrrad stehlen wollte, versetzte ein Unbekannter einem 60-Jährigen einen Stoß.

Die Serie von Überfällen in der Marienstadt reißt nicht ab. Jetzt war ein 60-Jähriger aus Kevelaer das Opfer. Er ging laut Polizei am Mittwochabend auf dem Friedhof an der Römerstraße zum Wasserholen und sah dabei, dass ein Unbekannter nach seinem Fahrrad griff. Als er den Mann darauf ansprach, bekam er einen Stoß vor die Brust und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht.