Leerer Schlafsack am Ufer gefunden : Sucheinsatz in Kevelaer an der Niers

Kevelaer/Weeze Mit Tauchern und Boot war die DLRG am Freitag im Einsatz. Es wurde befürchtet, dass ein Obdachloser betrunken in die Niers gefallen war.

Für reichlich Aufsehen hat ein Einsatz in Kevelaer am Freitagnachmittag gesorgt. Ein Passant hatte am Ufer der Niers zwischen Kevelaer und Weeze einen Schlafsack und direkt daneben eine Konservendose entdeckt. Da der Platz dort ein Ort ist, an dem sich öfter Obdachlose aufhalten, rief der Passant die Polizei. Denn in der Nähe standen auch eine Tasche mit Habseligkeiten sowie einige leere Flaschen. Es wirkte so, als wenn jemand nur kurz mal weggegangen war. Die Sachen würde wohl niemand einfach so zurücklassen.