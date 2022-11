Aus „Zur Post“ wird „Räubertochter“ : Neue Event-Gaststätte lockt Besucher mit Live-Musik nach Weeze

Alexandra Dicks und Barry Valadkhani haben auf dem roten Sofa im Lokal „Räubertochter“ Platz genommen. In dem Lokal an der Kevelaerer Straße gibt es das „neue Wohnzimmer“ mit Bühne für Künstler und Publikum am Niederrhein. RP-Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Weeze Der Name des neuen Lokals in Weeze an der Kevelaerer Straße erinnert an die verstorbene Tochter von Gastronomin Alexandra Dicks. Gemeinsam mit Barry Valadkhani will sie Künstlern eine Bühne bieten. Daneben gibt es Snacks und eine große Auswahl bunter Drinks an der Bar.