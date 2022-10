DLRG Neuss : Helfer für Einsatz bei der Flutkatastrophe ausgezeichnet

Neuss Für ihren Einsatz bei der Flutkatastrophe wurden jetzt zahlreiche Helfer geehrt. Unter ihnen waren auch sechs Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Neuss.

Der Präsident des Landesverbandes, Stefan Albrecht, sprach seinen Dank aus, der auch allen Angehörigen gilt, die in dieser schweren Zeit häufig alleine zu Hause blieben, und übergab anschließend das Mikrofon dem Schirmherrn der Veranstaltung, Innenminister Herbert Reul. Er dankte allen Anwesenden, aber auch allen weiteren Einsatzkräften für ihre Leistung. Mehr als 24.000 Helfer aller Organisationen waren in den Tagen der Flutkatastrophe landesweit im Einsatz. „Sie fragen nicht, was Sie kriegen können, Sie fragen, was Sie machen können“, lobte Reul das ehrenamtliche Engagement der Einsatzkräfte.