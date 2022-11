Jetzt auch Übernachtungen in Kevelaer möglich : Das Priesterhaus öffnet sich

Bastian Rütten vom Team des Priesterhauses öffnet die Türen des Hauses symbolisch auch für viele neue Gäste. Foto: Norbert Prümen

Kevelaer Das Haus am Kapellenplatz ist bislang vor allem als Übernachtungsangebot für Pilger bekannt. Jetzt gibt es ein neues Konzept. Hier können auch private Feiern ausgerichtet werden, auch Übernachtungen oder Mittagessen sind möglich.

Von Sebastian Latzel

Auch die Wallfahrt bekam die Corona-Krise knallhart zu spüren. Im Lockdown gab es quasi keine Pilgerzeit mehr, der Betrieb im Priesterhaus stand lange komplett still. Die Wallfahrtsleitung nutzte diese Zeit, um über neue Konzepte nachzudenken. Anlass für solche Überlegungen sei nicht die Frage der Auslastung gewesen, sondern Überlegungen zu einer Neu-Ausrichtung des Hauses. „Wir wollen unser Priesterhaus als ein offenes Haus verstehen. Wenn wir in unserer Kirche von einem Klimawechsel sprechen und von Öffnung, dann tut das auch diesem Haus gut“, so Wallfahrtsrektor Gregor Kauling. Diese Gastlichkeit lebe das Haus seit Jahrzehnten. „Das spüren unsere Gäste und schätzen es“, ergänzt Rainer Killich, Sekretär der Wallfahrt.

Bislang waren es allerdings vor allem die Pilger, die das Haus nutzten. Hinzu kamen Tagungen und Chorgruppen. „Immer wieder haben wir von diesen Gruppen anschließend gehört: ,Es war so toll bei euch, können wir das Haus denn auch einmal privat nutzen‘“, berichtet Pastoralreferent Bastian Rütten. So wurde die Idee von einer Öffnung des Hauses immer weiter entwickelt, und jetzt, wo sich auch das Wallfahrtsleben nach Corona wieder so einigermaßen normalisiert hat, wird die Idee in die Tat umgesetzt.

„Künftig öffnen wir die Pforten unseres Hauses für alle Menschen in der Stadt, aber auch für Leute mit einem touristischen Interesse an Kevelaer“, so Killich. Gemeinsam haben die Verantwortlichen verschiedene Angebote entwickelt.

Jetzt ist es beispielsweise möglich, seinen Beerdigungskaffee im Priesterhaus auszurichten. Es gibt frische Brötchen, eine Brotauswahl, Aufschnitt, Konfitüre sowie Kaffee „aus der großen Kanne“ für 15 Euro pro Person. Auch Kaffeetafeln und Festessen sind möglich. Hier könnten ganz individuelle Absprachen getroffen werden, so Rütten. Die Feiern finden im historischen Speisesaal oder im Refektorium statt und werden durch die Haus-Küche versorgt.

Möglich sind auch Übernachtungen im Priesterhaus. „Kurz mal raus Paket“ nennt sich das Angebot. Rütten sieht das beispielsweise als gute Möglichkeit, um den Krippenmarkt und das adventliche Kevelaer zu erleben. „Das könnte man gut mit einer Übernachtung im Priesterhaus verbinden.“

Auch Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot sind im Priesterhaus möglich. Wichtig ist, dass dafür immer Anmeldungen nötig sind. Denn das Haus muss dafür ja planen können. Eine Sache ist Bastian Rütten wichtig. „Wir wissen genau, was wir können, welchen besonderen Geist das Haus hat. Wir wissen aber auch, was wir nicht können“, sagt er. Man sei nun einmal kein klassisches Hotel. Ein Wochenende von Top-Managern werde sicher schwierig. Denn auf den Zimmern gibt es keinen Fernseher, keine Mini-Bar und auch kein W-Lan. „Unser Haus lebt vom Geist des Austauschs der Gäste“, so Rütten. Man freue sich sehr auf die neue Zeit und sei gespannt, wie das Angebot angenommen wird. „Gäste machen einfach Spaß und sorgen für Begegnungen. Wie sehr uns das fehlt, haben wir im Lockdown gemerkt“, sagt Rütten.