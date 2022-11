Zusammenstoß mit Lkw : Frau bei Unfall in Wetten schwer verletzt

Wetten Am frühen Morgen kam es in Veert zu einem schweren Unfall. Eine Frau stieß mit ihrem Wagen mit einem Lkw zusammen und verletzte sich schwer.

Mit schweren Verletzungen kam eine Frau aus Kerken in die Klinik. Die Autofahrerin war am Freitagmorgen auf der Veerter Straße verunglückt.

Nach Angaben der Polizei wollte gegen 6.20 Uhr ein 67-jähriger Lkw-Fahrer aus Geldern von einer Grundstückseinfahrt mit seinem Gespann auf die Veerter Straße fahren und nach links in Richtung Veert abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW der 59-jährigen Autofahrerin, die in diesem Moment auf der Veerter Straße in Richtung Wetten unterwegs war. Ihr VW T-Cross krachte in die Seite des Sattelzug-Aufliegers.