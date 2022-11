Weiterer schwerer Unfall im Kreis Kleve : E-Bike-Fahrer in Geldern lebensgefährlich verletzt

Geldern/Kevelaer Ein Rettungshubschrauber musste am Donnerstag in Geldern landen. Ein Radler aus Kevelaer zog sich bei einem Unfall schwerste Verletzungen zu.

Der E-Bike-Fahrer stürzte und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Der Notarzt versorgte den 60-Jährigen an der Unfallstelle. Die Rettungskräfte alarmierten den Rettungshubschrauber, der den Mann in eine Duisburger Klinik flog.

Schockmoment in Emmerich : Unfall mit zehn Verletzten in Elten

Damit gibt es einen weiteren schweren Unfall im Kreis Kleve . In diesem Jahr häufen sich die schweren Unglücke. Es gab viele Schwerverletzte und schon 22 Tote. Im vergangenen Jahr waren 13 Menschen auf den Straßen des Kreises Kleve gestorben. Zuletzt waren ein Mann und zwei Kinder bei einem Unfall in Rheurdt ums Leben gekommen.

Allein im Oktober ereigneten sich neben dem schlimmen Unglück in Rheurdt weitere tödliche Unfälle. In Wachtendonk starb am Freitag, 21. Oktober, eine 63-jährige Frau bei einem Unfall, einige Tage zuvor ein Radfahrer aus der Ukraine, der in Nieukerk von einem Porschefahrer erfasst wurde.