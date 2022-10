Veranstaltung am 4. und 5. November : „Kevelaer im Licht“ an zwei Tagen im November

Von 19 bis 22 Uhr sorgt die Trommelband „Samba X“ am Luxemburger Platz für die passende Stimmung. Foto: Stadt/Stadt Kevelaer

Kevelaer Angesichts der Energiekrise wird die Veranstaltungszeit am Freitag um eine Stunde reduziert. Es wird ausschließlich LED-Beleuchtung eingesetzt. Festgehalten wird an der Kombination aus Illumination, Musik und Gastronomie.

Am 4. und 5. November warten auf die Besucher von „Kevelaer im Licht“ besondere Highlights in Kevelaers Innenstadt. Ob musikalische Darbietungen, kulinarische Angebote oder ein verlängertes Shopping-Erlebnis – von 18 bis 22 Uhr zeigt sich die Kevelaerer Innenstadt in einem ganz besonderen Licht.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist die 3D-Videoprojektion in der St.-Antonius-Kirche. Dort wird die Erzählung von Sintflut, Mensch und Tier auf besondere Art erlebbar gemacht. Darüber hinaus gibt es beeindruckende Illuminationen in der Innenstadt zu entdecken. „Wir freuen uns auf einen erlebnisreichen Spaziergang durch die Innenstadt entlang der illuminierten Gebäude mit der Möglichkeit zum Shoppen und Verweilen“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin der Wallfahrtsstadt. Im Vergleich zum Vorjahr wird aufgrund der aktuellen Energiekrise die Veranstaltungszeit am Freitag um eine Stunde reduziert und ausschließlich LED-Beleuchtung eingesetzt. Dank der Unterstützung der Volksbank an der Niers ist der Eintritt für die Veranstaltung des Kevelaer Marketings auch in diesem Jahr frei.

„Was ist schöner als ein Abendspaziergang, der durch musikalische Darbietungen begleitet wird?“, meint Organisatorin Alina Peters vom Kevelaer Marketing über ein weiteres Standbein der Veranstaltung. Am Luxemburger Platz wird von 19 Uhr bis 22 Uhr die Trommelband Samba X für musikalische Stimmung sorgen. Mit ihren leuchtenden Kostümen sind sie ein schöner Blickfang. Die Werbegemeinschaft der Busmannstraße holt für Freitag die zwei Künstler von „The Royal Squeeze Box“ nach Kevelaer. Sie werden von 18 bis 22 Uhr in der Busmannstraße zu hören sein.

Am Samstag werden Chris und Micha im „Kävelse Lüj“ mit Cover-Rock und Balladen für Begeisterung sorgen und zum Mitsingen einladen.

Für die Verpflegung an diesem Abend sorgen Kevelaerer Vereine und Gastronomen. Als Vereine engagieren sich das Ameland Ferienlager, die DLRG Kevelaer, der VFR Blau-Gold Kevelaer, die KJK Karnevalsjugend Kevelaer sowie der Malteser Hilfsdienst. Ob Glühwein, heißer Kakao oder ein fruchtiger Cocktail – bei dieser Veranstaltung ist für jeden etwas dabei. Das Gleiche gilt für die angebotenen Speisen. Von der Currywurst bis zur süßen Nutellawaffel werden bei Kevelaer im Licht alle Geschmäcker auf ihre Kosten kommen. Die Cocktail-Ambulanz wird ebenfalls an beiden Abenden vor Ort sein und die Besucher mit frisch gemixten Getränken „verarzten“. Wie auch im vergangenen Jahr wird Bear‘s Streetfood am Freitag vor der Sparkasse auf der Busmannstraße zu finden sein. Am Samstag wird dort der neue Foodtruck vom Basilika Stuebchen für die passende Verpflegung sorgen.

