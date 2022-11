Brandstiftung in Weeze : Unbekannte zünden Gebäude am Flughafen an

Weeze Schon wieder hat es in Weeze gebrannt. In der Vergangenheit standen Autos in Flammen, nun ein leerstehendes Gebäude am Euregio-Park. Die Feuerwehr brauchte fünf Stunden für die Löscharbeiten.

Die Serie von Brandstiftungen in Weeze geht offenbar weiter. Am Montagabend gegen 20. 25 Uhr stand ein leerstehendes Gebäude am Euregio-Park am Flughafen Weeze in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, heißt es. Durch das Feuer wurde das Objekt schwer beschädigt. Teile des Gebäudes stürzten ein.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Mittelteil der Halle bereits in Flammen. „Wir konnten das Gebäude nicht betreten und mussten den Brand von außen bekämpfen“, so Feuerwehrsprecher Dominik Behet. Das war nicht einfach, da die Halle schon lange leer steht und sehr zugewachsen ist. Daher war der Bereich für die Feuerwehr nur schwer zu erreichen. Die Einsatzkräfte setzten daher auch die Drehleiter ein. Hauptziel war, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude zu verhindern. Das gelang zum Glück.

Weil die Wasserversorgung ein Problem war, wurden der SW 2000 der Einheit Weeze angefordert. Dabei handelt es sich um ein Fahrzeug mit einem 2000 Meter langen Schlauch. Darüber konnte das Löschwasser zum Einsatzort gebracht werden. Zur Unterstützung war auch der Löschzug Twisteden nachalarmiert worden. Schließlich konnte das Feuer durch die Feuerwehren Weeze, Wemb, Twisteden und die Flughafenfeuerwehr mit einem Großaufgebot gelöscht werden. Der Einsatz war heftig. Erst nach rund fünf Stunden konnten die Einheiten wieder an die Standorte zurückkehren, so die Feuerwehr. 30 Feuerwehrleiter waren im Einsatz.

Die Einheit Wemb rückte am Dienstag noch einmal zu Nachlöscharbeiten aus, um alle Glutnester zu bekämpfen.

Personen wurden nicht verletzt. Eine Gefahr für den Flugbetrieb und die Bevölkerung habe nicht bestanden, so die Polizei. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

Wie berichtet, hat es in den vergangenen Wochen gleich mehrfach in Weeze gebrannt. Im dem Bereich rund um die Kevelaerer Straße hatten die Einsatzkräfte schon häufiger zu tun gehabt. Es gab zahlreiche Brände von Mülltonnen, auch Autos hatten hier schon in Flammen gestanden. Es ist durchaus denkbar, dass ein und derselbe Täter für die Vorfälle verantwortlich ist. Ob diese Taten mit dem Brand jetzt am Flughafen in Zusammenhang stehen, ist offen. Die Polizei prüft eine mögliche Verbindung natürlich. Allerdings ereigneten sich die Autobrände in der City von Weeze, diesmal brannte es mehrere Kilometer entfernt am Flughafen