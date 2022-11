Am Sonntag in Kevelaer : Wallfahrt der Karnevalisten mit Helau, Alaaf und Halleluja

Traditionell findet vor der Eröffnung der Session die Wallfahrt der Karnevalisten in Kevelaer statt. Foto: Rauers Foto: Rauers/Thomas Rauers

Kevelaer Es hat Tradition: Bevor die Session am 11.11. startet, treffen sich Karnevalisten zur Wallfahrt in Kevelaer. Am Sonntag werden wieder zahlreiche Jecken erwartet.

Nachdem im vergangenen Jahr die Wallfahrt der Karnevalisten noch unter der Corona-Pandemie gelitten hat und nur in „abgespeckter Form“ stattfinden konnte, will der VFR Blau-Gold in diesem Jahr wieder „volle Fahrt“ aufnehmen. Und schon jetzt verzeichnet der Kevelaerer Karnevalsverein zahlreiche Anmeldungen zur Wallfahrt der Karnevalisten am Sonntag, 6. November, wenn es wieder heißt: „Helau, Alaaf und Halleluja!“

Die Heilige Messe wird wieder wie gewohnt um 11.45 Uhr in der Basilika zelebriert. Alle Besucher des Gottesdienstes sollten natürlich nur dann teilnehmen, wenn tatsächlich keine aktuelle Infektion besteht. „Der VFR vertraut hier voll und ganz auf die Eigenverantwortung der Messeteilnehmer“, heißt es.

Die Karnevalisten treffen sich bereits ab 10.30 Uhr in der Pax-Christi-Kapelle um von der Präsidentin des VFR, Elke Tebartz, mit einem kräftigen Helau zur 21. Wallfahrt der Karnevalisten begrüßt zu werden. An der Gestaltung der Messe ist der VFR auch in diesem Jahr nicht ganz unbeteiligt und kann dabei wieder auf eine gute Zusammenarbeit mit Pastor Gregor Kauling, dem Pastoralreferenten Bastian Rütten, Monika Vos, den Swingis und weiteren Verantwortlichen setzen.

Der VFR bittet um Verständnis, dass die vorderen Plätze wieder für die Karnevalisten reserviert werden. Nach der Messe stellen sich die Vereine dann, natürlich wie immer im vollen Ornat, für den musikalischen Umzug durch die Stadt auf der Busmannstraße auf. Unter musikalischer Begleitung ziehen die Vereine dann zum Bühnenhaus, wo der Abschluss der Wallfahrt der Karnevalisten stattfindet.

(RP)