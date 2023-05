Nach über 30 Jahren als Priester Pastor Manfred Babel beendet aktiven Dienst

Pastor Manfred Babel habe „sichtbare Spuren“ hinterlassen, eine davon sei die große Zahl der Menschen, die zu diesem Gottesdienst gekommen seien. So leitete Pfarrer Andreas Poorten das Hochamt am Pfingstsonntag in St. Urbanus Winnekendonk ein. Es war ein besonderer Gottesdienst, denn an diesem Tag feierte Pastor Babel seinen 75. Geburtstag und wurde gleichzeitig offiziell aus dem aktiven Dienst der Kirchengemeinde entlassen. Die Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt – ungewöhnlich für einen Pfingstsonntag, dies bestätigte auch die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Brigitte Sensen. Manfred Babel, seit 2012 tätig in der katholischen Pfarrgemeinde St. Antonius Kevelaer, zu der auch die Kirchengemeinden von Wetten, Twisteden, Kervenheim und Winnekendonk gehören, zeigte sich sehr bewegt und geehrt über die große Zahl der Besucher. Er habe schließlich nur einen „halbrunden“ Geburtstag. „Aber Pfingsten entlastet mich“, sagte er. Pfingsten, das sei ja der Geburtstag der ganzen Kirche. Weiter betonte er, die Kirche habe eine „große Botschaft“, die es zu verkünden gelte. Er fügte an: „Es ist nicht alles gut in der Kirche, und dafür müssen wir um Vergebung bitten.“ Zum Thema Pfingsten sagte er noch, es sei wunderbar, dass der Geist des Herrn dafür gesorgt habe, dass die Menschen verschiedener Sprachen sich untereinander verstehen.