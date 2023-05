An Pfingstmontag Das gibt es beim Mühlentag im Kreis Kleve zu erleben

Gleich zwei Teilnehmerinnen hat der Deutsche Mühlentag in Issum. Eine von ihnen ist die Dahlen-Mühle an der Nieukerker Straße 30-32 in Sevelen. Am Pfingstmontag ist sie von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Mühlengebäude und die Parkanlage davor bieten interessante Informationen zur Geschichte der Mühle und der Müllerfamilie van Schayck-Dahlen. Die Turmwindmühle holländischer Bauart besteht seit 1868. Auf die Besucher wartet eine Dauerausstellung mit 60 Porträts der Mühle, zu sehen sind Bilder des Sevelener Malers Josef Roberts, der niederrheinischen Künstler Hein Driessen und Joseph Susen sowie Arbeiten des Nieukerker Glaskünstlers Carl Oly und der Keramikerin Katharina Mager. In der rund 4000 Quadratmeter großen Parkanlage vor der Mühle sind exotische Bäume zu finden, darunter ein Blauglockenbaum, ein Taschentuchbaum und mehrere Urwaldmammutbäume. Der Mühlenverein Dahlen-Mühle hat zudem einen kleinen Hauströdelmarkt vorbereitet.