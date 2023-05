Auch Einsatz in Düsseldorf Gefahrgut-Alarm im Niersexpress – Zug muss in Goch geräumt werden

Großeinsatz am Pfingstmontag in Goch: Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren gegen 9.30 Uhr zum Bahnhof alarmiert worden. Grund war ein mutmaßlicher Gefahrgutaustritt im Niersexpress. „Wir sollten den RE10 auf einen gefährlichen Stoff hin untersuchen“, sagt Maik Strauch, Sprecher der Gocher Feuerwehr. Die Polizei in Düsseldorf bestätigt, dass es einen Einsatz am Hauptbahnhof gegeben habe. Eine Person habe der dortigen Bundespolizei gesagt, sie sei in dem Zug mit einer bislang unbekannten Substanz in Kontakt gekommen. Die Wache der Bundespolizei wurde gesperrt. Einschränkungen für Fahrgäste am Düsseldorfer Hauptbahnhof gibt es nicht.