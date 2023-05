Pfingstkirmes Geldern 2023 Schüler schauen hinter die Kulissen der Kirmes

„Das ist so crazy!“, schreit ein Schüler, die Arme weit nach oben gestreckt. Über 20 weitere Kinder rufen „Wuhuu“, auch sie haben die Arme in der Luft, Freudenschreie hallen über den fast menschenleeren Ostwall. Einen Tag vor dem offiziellen Beginn der Pfingstkirmes darf eine sechste Klasse der Gesamtschule Geldern einen Blick hinter die Kulissen der größten Straßenkirmes am Niederrhein werfen – und auch schon mal ein Fahrgeschäft testen. Die Wahl fiel auf den „Rock Express“ des Gelderner Schaustellers Mark Eul.