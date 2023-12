Kevelaer schlägt bei Zuweisungen Alarm „Weihnachtsfrieden hilft Städten bei den Flüchtlingen nicht“

Wie viele andere Kommunen auch, ächzt Kevelaer weiter unter der Belastung durch die Geflüchteten. In diesem Jahr hat die Stadt bereits 376 Menschen aufgenommen, das sind 70 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Da kamen 219. Und ein Ende der Zuweisungen ist nicht abzusehen. Noch hat die Stadt die Quote nicht erfüllt. 153 Personen könnten theoretisch aktuell noch kommen, erläutert Ludger Holla von der Stadtverwaltung, in dessen Fachbereich das Thema Geflüchtete fällt. Er machte im Rat mehr als deutlich, dass sich die Kommune hier von Bund und Land ziemlich alleine gelassen fühlt.