Ruhestand für Wolfram Weihrauch in Niederkrüchten St. Laurentius Elmpt bald ohne Pfarrer – und was nun?

Ein weiterer Aspekt, der dem Pfarrer wichtig gewesen ist und ihm auch auf emotionaler Ebene viel bedeutete: die persönlichen Kontakte, die der pastorale Dienst mit sich brachte, angefangen bei Taufgesprächen und Geburtstagsbesuchen über Vorbereitungstermine mit Brautpaaren und dem Überbringen der Kommunion bis hin zur Sterbebegleitung und Trauergesprächen. „Das sind Gelegenheiten, bei denen ich Menschen helfen, die Botschaft Christi in Gespräche einfließen lassen oder sie auch sakramental feiern kann“, sagt Weihrauch. Gerne erinnere er sich an all das Schöne, das ihm unwiderruflich im Gedächtnis bleibe. Dazu zähle auch die enge Freundschaft zur Benediktiner-Abtei Einsiedeln in der Schweiz, die auch zukünftig noch mehr Gewichtung bekommen solle. „Die Kontakte, die ich dorthin pflege, sind auch mit in die hiesige Pfarre eingeflossen, zum Beispiel in Gestalt des vorherigen und des jetzigen Abtes, die hier die Firmung spendeten oder Gemeindemessen feierten.“