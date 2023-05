Es geht um alte Fotos Junge Liberale kritisieren Auftritt von Gerwers bei Instagram

Landrat Christoph Gerwers zeigte sich verwundert. Im Anschluss an seinen Amtsantritt im Dezember Jahres habe er, neben dem bereits bestehenden Facebook-Auftritt des Kreises Kleve, den von der Kreispolitik vielfach angeregten Instagram-Account als Landrat veröffentlicht. „Hierdurch werden die aktuelle Arbeit und die Projekte der Kreisverwaltung Kleve und die des Landrates auf einer weiteren Social-Media-Plattform dargestellt“, heißt es auf RP-Nachfrage. Die alten Einträge vor dem Amtsantritt stellten zunächst keinen direkten bildlichen Bezug zu einer politischen Partei dar, zumal auf einigen Bildern auch Mitglieder aus verschiedenen Parteien abgebildet seien. „Wer sich im zweiten Schritt die Bildunterschriften der alten Einträge ansieht, kann erkennen, dass ich in jener Zeit noch als Landratskandidat unterwegs gewesen bin. Hier ist man auf der Suche nach der ,Laus im Pelz‘“, so Gerwers.