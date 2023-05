St.-Franziskus-Bruderschaft Berendonk Lambert Janshen regiert den Thron in der Berendonk

Der Vogel erwies sich in diesem Jahr als sehr robust. Trotz hohem Andrang an der Schießstange ließen die Preise zunächst auf sich warten. Als alle Preise unten waren, ließ die Schießlaune der Schützenbrüder und Schützenschwestern jedoch nach. Und so kam Major Michael Rötgens nicht drum herum, die Bruderschaft gegen 18.20 Uhr antreten zu lassen. Schützenbruder Josef Ophey und Ehrenpräsident Lambert Janshen traten daraufhin vor, um das Duell an der Vogelstange unter sich auszumachen. Mit der Unterstützung der Schützenbrüder und Schützenschwestern im Rücken schossen beide abwechselnd auf den Vogel, bis Lambert Janshen der entscheidende Treffer gelang. Er bildet mit Josef Ophey den neuen Thron in der Berendonk.