Marianische Bruderschaft Vernum Kapelle in Vernum nach zwei Jahren Bauzeit eingesegnet

Mit coronabedingter Verzögerung hatten die Arbeiten der Ehrenamtlichen der Marianischen Bruderschaft Vernum im August 2021 begonnen und sie gestalteten sich aufwendiger als gedacht. Brudermeister Willi Maas: „Wir bedanken uns für die Unterstützung durch die Volksbank an der Niers, der das Projekt am Herzen lag.“ Die ‚Stiftung der Volksbank an der Niers für Heimatforschung und Heimatpflege‘ hatte die sehr arbeitsintensive Sanierung gern unterstützt, so Willi Maas weiter. Auch von privater Seite hätten viele Materialspenden dazu beigetragen, das Bauwerk, das Gelderns früherer Stadtarchivar Dr. Stefan Frankewitz den Formen der Neugotik aus dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts zuordnete, zu sanieren.