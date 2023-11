Feier in Weeze So war Königsgalaball der Johannesschützen Weeze

Die St. Johannes-Schützenbruderschaft 1698 Weeze konnte auch in diesem Jahr wieder einen stimmungsvollen und harmonischen Königsgalaball feiern. Der Saal im Bürgerhaus Weeze war durch den Thron und weitere unterstützende Helfer festlich dekoriert worden, sodass pünktlich um 19.30 Uhr der Ball beginnen konnte. Zahlreiche Schützenbrüder mit ihren Damen sowie die geladenen Gäste erhoben sich von ihren Plätzen zum Einzug der Majestäten. In seiner Eröffnungsansprache begrüßte der Vorsitzende Wilfried Engbroks herzlich alle Anwesenden und ganz besonders den amtierenden Thron, König Thomas Verhoeven mit seiner Königin Laura, an ihrer Seite die Ministerpaare Adrian Hoppe mit seiner Frau Laura und Max Henn mit seiner Frau Kristin.