Hilfe beim Deuten historischer Dokumente Sütterlin ist nicht vergessen

Briefe voller Emotionen, Küchenrezepte, Urkunden, Protokolle, ein „Bittbrief an das Christkind“, Korrespondenz mit Verwandten in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen: Erstaunlich, welche vergessenen Dokumente vom Dachboden und aus dem Keller beim Aufräumen oder Sortieren unverhofft ans Tageslicht befördert werden. Die Urheber sind verstorben, können nicht mehr zur Historie befragt werden, und deren Handschrift, in „Sütterlin“ verfasst, lässt sich nur schwer deuten. So beginnt eine mitunter spannende Recherche nach dem Inhalt solcher Funde.