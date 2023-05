Kevelaerer trifft Olaf Scholz Auf Du und Du mit dem Kanzler

Durchaus überraschte Reaktionen von Freunden und Bekannten gab es auf die Fotos, die der Kevelaerer SPD-Fraktionsvorsitzende in seinem WhatsApp-Status veröffentlichte. „Es ist ja nicht so, dass man jeden Tag auf den Bundeskanzler oder den Gesundheitsminister trifft“, sagt Norbert Baumann und erklärt, mit wem er da auf den Bildern zu sehen ist. Der Kevelaerer kommt gerade frisch aus Berlin. Da war er bei der 160-Jahr-Feier zum Bestehen der SPD im Willi-Brandt-Haus dabei und kam mit der politischen Prominenz sogar kurz ins Gespräch. Damit gerechnet hat er nicht, umso mehr habe er sich gefreut, dass auch der Bundeskanzler nach seiner Rede noch blieb. „Er hat ja gerade viel am Kopf“, sagt Baumann und nennt als ein Stichwort die Ukraine. Deswegen sei er positiv überrascht gewesen, dass der sich sehr sehr viel Zeit genommen hat. „Er war zu allen sehr freundlich und zuvorkommend.“ Ein Foto zur Erinnerung mit dem Kanzler? Kein Problem. Körperlich sei man sich auf Augenhöhe begegnet, sagt Baumann. Er habe ungefähr die gleiche Körpergröße wie der Kanzler. In den wenigen Minuten habe er vielleicht nicht unbedingt Weltbewegendes mit dem Kanzler plaudern können, aber, Scholz habe ihn zum Beispiel gefragt, wo er herkomme. „Und der kannte sogar Kevelaer“, sagt Baumann stolz. Etwas gewöhnungsbedürftig sei das „Du“ gewesen: „SPD Mitglieder duzen sich, allerdings kam es mir schon sehr komisch vor, den Bundeskanzler und den Gesundheitsminister zu duzen - für beide schien das aber normal zu sein“, sagt der Kevelaerer SPD-Politiker. Mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach reichte die Zeit nicht nur für ein Selfie, sondern auch um über die Probleme in den Kommunen, was die ärztliche Versorgung und die Existenz der Krankenhäuser betrifft, zu sprechen. Es seien nur zwei, drei Minuten gewesen, aber in der Zeit war Baumann ganz nah am Puls der Bundespolitik. Übrigens habe er den Kanzler nicht das erste Mal getroffen. Er habe ihn schon einmal beim Frühstück in Düsseldorf getroffen, das sei aber vor der Bundestagswahl gewesen, und ob sich der Kanzler an dieses erste Zusammentreffen erinnerte, das vermag Baumann nicht zu sagen.