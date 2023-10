Schützenfest in Menzelen König Dieter präsentiert seinen Thron

Dieter Stiers (65) hatte sich erst spät entschlossen, doch in den königlichen Wettstreit bei den Bürgerschützen Menzelenerheide einzusteigen. Am Ende hatte er in einem historischen Vierkampf nach zähem Ringen gegen einen widerborstigen Vogel das glückliche Ende für sich. Er machte Hannelore Feldmann zur Königin an seiner Seite und präsentierte vor dem Krönungsball seinen Hofstaat. Am Thron sitzen acht Paare: Patrick Feldmann und Maria Stiers, Peter und Erika Giesbers, Volker und Monika Plegge, Wolfgang und Monika Heintz, Franz-Josef und Rita Muhlen, Uwe und Simone Schmitz, Stefan und Sonja Böhm sowie Markus und Anja Tinnefeld. bp/RP-Foto: Fischer